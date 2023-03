A vila alentejana de Campo Maior foi pequena para o mar de gente que esta segunda-feira encheu as ruas, num adeus emocionado a Rui Nabeiro, que faleceu no domingo, aos 91 anos.



“Obrigado, Sr. Rui”, lia-se num cartaz, em jeito de homenagem ao empresário humanista. Muitas pessoas vestidas de preto, em sinal de luto, receberam o cortejo fúnebre com lágrimas e palmas.









