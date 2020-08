Pandemia mostra que nada pára o amor

As histórias multiplicam-se e por todo o Mundo há relatos de casos de amor que nasceram em plena pandemia, apesar da distância, das máscaras, viseiras e luvas protetoras, apesar do gel desinfetante. Os sites para encontros amorosos registaram nos últimos meses maior afluência do que nunca, porque o afastamento social torna o amor ainda mais apetecível. E necessário. Como sempre, a Covid-19 veio mostrar a capacidade do ser humano para se adaptar a qualquer situação.A psicóloga Vera de Melo diz que as máscaras "filtram a perceção que temos do presente" e que, para a maior parte das pessoas, habituar-se a não ver o rosto dos outros "pode ser algo complexo". "Desde tenra idade desenvolvemos o hábito de avaliar as expressões faciais e as utilizar como guia para o processo de comunicação", sublinha. "O desafio é conseguir verificar a congruência da informação através de outros mecanismos que não as expressões faciais."Mas nada disso foi impedimento, por exemplo, para Jeremy Cohen e Tori Cignarella, de Nova Iorque, que se apaixonaram a partir da janela dos respetivos apartamentos. Estes vizinhos, que nunca se tinham visto antes, avistaram-se ao longe e apaixonaram-se. O caso foi divulgado nas redes sociais e tornou-se um símbolo da capacidade do amor de ultrapassar toda e qualquer barreira.O verão é a época mais quente do ano em todos os sentidos e Joana Madeira considera mesmo que existe "mais disposição das pessoas que estão de férias para o sexo".Casada há dez anos com o humorista Eduardo Madeira, a atriz revela que os meses quentes são mais propícios a momentos escaldantes e ajudam os casais a ficarem mais "livres", fora das rotinas habituais, e sem horários.Para "apimentar a relação nos meses de férias", é importante apostar em aventuras a dois e fugir às rotinas de forma a ‘dar gás’ ao romance e estimular a relação. "Apostar em momentos escaldantes, como fazer amor na praia ou nas dunas alimenta o prazer e desejo sexual do casal. É importante manter a confiança no relacionamento e não ter medo de fazer coisas diferentes", disse.Para investir numa relação duradoura é fulcral não descurar os momentos a dois para a "chama não morrer" e manter o prazer sexual do casal.Devido à pandemia de Covid-19, que veio alterar hábitos e rotinas, Joana considera que existe um maior constrangimento no início de uma nova relação, uma vez que a máscara "condiciona o romantismo dos primeiros momentos a dois".– Sobretudo para quem não tem companheiro ou companheira. As pessoas encontram-se em contactos sociais, algo que neste momento está reduzido ao mínimo possível.– A Covid-19 não é um vírus que se transmita sexualmente, mas sim pelo contacto entre as pessoas. E as relações sexuais pressupõem proximidade...– No início do confinamento, sim, queriam ter mais informação sobre as possíveis formas de contágio. Neste momento, já não. Até porque os mais jovens acabam por quebrar as regras. E todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos a querer andar para a frente.A sexóloga Vânia Beliz diz que, dentro do casamento, pode haver dificuldade em manter uma vida sexual saudável. "A ansiedade e o stress em que as pessoas estão mergulhadas podem provocar alterações no desempenho sexual. As pessoas perdem o desejo", explica.