Papa Francisco falha presença na Via Sacra de Roma devido ao frio

O Papa Francisco não vai participar na Via Sacra que se realiza esta sexta-feira à noite no Coliseu de Roma e acompanhará as cerimónias a partir da sua residência, devido ao "frio intenso", informou o Vaticano.

"Devido ao frio intenso, o Papa Francisco seguirá a Via Sacra desta noite a partir da Casa Santa Marta (residência), juntando-se à oração daqueles que se reunirão com a Diocese de Roma no Coliseu", informa uma nota da assessoria de imprensa do Vaticano, citada pela agência de notícias EFE.

O sumo pontífice, de 86 anos, recebeu alta hospitalar no sábado, após três dias de internamento devido a uma bronquite.