Papa Francisco garante visita a Fátima em 2023

Está confirmado. Aquando da sua visita a Portugal, no verão de 2023, a propósito da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, o Papa Francisco voltará a ser peregrino de Fátima e a rezar na Cova da Iria.A intenção de regressar a Fátima já tinha sido manifestada por Francisco a Marcelo Rebelo de Sousa, no passado dia 12 de março, mas voltou a sê-lo, esta quinta-feira, quando o papa recebeu o cardeal D. António Marto, bispo de Leiria - Fátima."Ao longo da nossa conversa, que durou cerca de trinta minutos, o Santo Padre explicitou-me a sua vontade de, nessa ocasião, também peregrinar a Fátima", afirma D. António Marto numa nota que fez chegar à sala de Imprensa do Santuário.Um dos assuntos centrais do encontro foi a crise pandémica que o mundo atravessa e o impacto que a mesma tem tido na Igreja e, em particular, no Santuário de Fátima. "Foi um encontro muito cordial, no qual expressei ao Papa o agradecimento pelo seu testemunho de esperança e encorajamento neste momento difícil que o mundo atravessa e lhe dei nota do grande impacto da pandemia no Santuário", afirmou o cardeal D. António Marto.Após a audiência com o D. António Marto, esta quinta-feira no Vaticano, o papa entregou ao cardeal uma "especial saudação e bênção" destinada aos peregrinos do Santuário de Fátima.A data ainda não está marcada, mas o mais certo é que, a exemplo do que acontecem em 2011, em Madrid, a JMJ de Lisboa ocorra em meados de agosto.Quando Francisco se ajoelhar na Capelinha das Aparições, no verão de 2023, Fátima entrará para o topo dos lugares mais visitados pelos papas. Essa será a sétima visita de um papa, depois de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI.