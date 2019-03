Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa Francisco pede novos estilos de vida

Francisco quer católicos mais solidários e ecológicos no período da Quaresma.

Por Luís Oliveira | 08:48

O Papa Francisco apela aos católicos uma alteração na relação entre a humanidade e a natureza, apelando a um estilo de vida mais solidário e ecológico. Na sua mensagem para a Quaresma 2019, o Santo Padre critica a "exploração da criação" para uma "ganância insaciável que considera todo o desejo como um direito"



"Quando não vivemos como filhos de Deus, muitas vezes adotamos comportamentos destruidores do próximo e das outras criaturas – mas também de nós próprios –, considerando, de forma mais ou menos consciente, que podemos usá-los como bem nos apraz", escreve o Papa Francisco num texto divulgado pelo Vaticano.



Entretanto, a crise na Venezuela é a grande prioridade das dioceses portuguesas para a Quaresma deste ano. D. Nuno Brás, bispo do Funchal, destaca a urgência em "ajudar os madeirenses que lá estão a passar por um momento muito difícil na sua vida". As dioceses do Porto, Évora e Viseu também recordam as pessoas "que sofrem" na Venezuela. O tempo da Quaresma começa hoje com a Quarta-Feira de Cinzas e estende-se até ao Domingo de Páscoa.