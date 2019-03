Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo bispo auxiliar de Lisboa lidera Jornadas da Juventude

Américo Aguiar, atual administrador da Renascença, nomeado bispo auxiliar da diocese de Lisboa.

Por Secundino Cunha | 10:19

O Papa Francisco nomeou o cónego Américo Aguiar, até agora presidente do Conselho de Administração da Rádio Renascença, bispo auxiliar de Lisboa. A ordenação episcopal está marcada para o dia 31 de março, às 16h00, na Igreja da Santíssima Trindade, no Porto.



Américo Aguiar é presbítero da diocese do Porto, onde se destacou como chefe de gabinete dos bispos Armindo Lopes Coelho, Manuel Clemente e Francisco dos Santos, assim como capelão da Misericórdia local e presidente da Irmandade dos Clérigos. O mais novo prelado português, de 45 anos, vai liderar a organização da Jornada Mundial da Juventude, prevista para agosto de 2022, em Lisboa.