Padre Américo Aguiar nomeado como Bispo Auxiliar de Lisboa

Nomeação foi feita pelo Papa Francisco.

O padre Américo Aguiar, de 45 anos, foi nomeado pelo Papa Francisco esta sexta-feira como Bispo Auxiliar de Lisboa, com o título de Dagno.



A ordenação episcopal vai realizar-se no dia 31 de março, domingo, às 16 horas, na Igreja da Santíssima Trindade, no Porto.



Natural de Leça do Balio, em Matosinhos, Américo Aguiar preside à Irmandade dos Clérigos, no Porto.



Além disso, o padre, licenciado em Teologia e Mestre em Ciências da Comunicação, ingressou no seminário em 1995 e foi ordenado presbítero em 2001 pelo então Bispo do Porto, D. Armindo Lopes Coelho.