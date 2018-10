Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa nomeia nomeia Rui Valério para bispo das Forças Armadas e de Segurança

Pároco sucede a Manuel Linda, atual bispo do Porto.

12:26

O papa Francisco nomeou este sábado o padre Rui Valério como bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança portuguesas, divulgou o Patriarcado de Lisboa em comunicado.



A ordenação do novo bispo português está agendada para 25 de novembro, no Mosteiro dos Jerónimos, juntamente com a ordenação do cónego Daniel Batalha Henriques, que foi nomeado pelo papa Francisco como novo bispo auxiliar de Lisboa no passado dia 13 de outubro.



Rui Valério sucede na diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança a Manuel Linda, atual bispo do Porto.



Rui Manuel de Sousa Valério, de 53 anos, pertence à ordem dos Padres Monfortinos e torna-se, com esta nomeação, no primeiro sacerdote português desta congregação a ser nomeado bispo, segundo a nota informativa do Patriarcado de Lisboa.



Natural de Urqueira, em Ourém, Rui Valério era atualmente pároco da Póvoa de Santo Adrião, na Vigararia de Loures-Odivelas, e também vigário desta vigararia.



Em declarações divulgadas no 'site' do Patriarcado de Lisboa, Rui Valério reagiu à nomeação, afirmando que a "diocese das Forças Armadas representa um enorme campo missionário".



O novo bispo português entrou, em 1976, no seminário Monfortino, em Fátima, onde prosseguiu os estudos. Mais tarde, em 1984, ingressou no noviciado, em Santermo-in-Colle, em Bari (Itália).



Professou os votos perpétuos em outubro de 1990 e foi ordenado sacerdote no ano seguinte, em março, em Fátima.



O novo bispo português tem formação académica nas áreas da Filosofia e da Teologia.



Em Roma, entre 1985 e 1987, estudou Filosofia, na Pontifícia Universidade Lateranense, e frequentou Teologia, na Pontifícia Universidade Gregoriana, onde concluiu a licenciatura, em 1992, com a especialização em Teologia Dogmática.



Na Bélgica, em Leuven, frequentou, entre 1995 e 1996, o curso de Espiritualidade Missionária, no Centre International Montfortain.



Na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, em 1997, iniciou o Doutoramento em Teologia.



Entre 1992 e 1993, foi capelão no Hospital da Marinha e, entre 2008 e 2011, capelão na Escola Naval.



Na Diocese de Beja, nas paróquias de Castro Verde, foi coadjutor, entre 1993 e 1995, e pároco, entre 2001 e 2007. No Patriarcado de Lisboa, foi coadjutor na Paróquia da Póvoa de Santo Adrião, entre 1996 e 2001, e foi nomeado, em 2011, pároco da mesma paróquia.



Rui Valério trabalhou ainda, durante alguns anos, na Formação dos Postulantes dos Missionário Monfortinos.



Em 2016, foi nomeado pelo papa Francisco como "Missionário da Misericórdia", durante o Ano Jubilar.