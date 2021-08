“Pelo menos uma vez por dia, comemos juntos; talvez à noite, com a família, após um dia de trabalho ou estudo. Seria bom, antes de partir o pão, convidar Jesus, pão da vida, pedir-lhe simplesmente que abençoe o que fizemos e o que não pudemos fazer”, disse, a partir da janela do apartamento pontifício, antes da recitação do Angelus.







Leia também Papa pede esperança no meio da "escuridão" da pandemia O Papa convidou este domingo as famílias católicas a recuperarem o hábito de rezar antes da refeição.“Pelo menos uma vez por dia, comemos juntos; talvez à noite, com a família, após um dia de trabalho ou estudo. Seria bom, antes de partir o pão, convidar Jesus, pão da vida, pedir-lhe simplesmente que abençoe o que fizemos e o que não pudemos fazer”, disse, a partir da janela do apartamento pontifício, antes da recitação do Angelus.

No encontro dominical com peregrinos, na Praça de São Pedro, Francisco lembrou que Jesus é uma presença “essencial” na vida dos católicos e pediu que todos renovem o “espanto” perante o sacramento da Eucaristia.



O Papa acrescentou que cada católico deve cultivar a “intimidade” com Jesus, que não pode “ser negligenciado e deixado de lado”, ou chamado apenas em situações de necessidade.