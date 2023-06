Papa Francisco vai reunir-se com vitimas de abusos sexuais durante visita a Portugal

O Papa Francisco irá reunir-se com vítimas de abusos sexuais por parte de elementos da Igreja Católica durante a sua visita a Portugal, em agosto, anunciou hoje Américo Aguiar, presidente da Fundação Jornada Mundial de Juventude (JMJ).

O programa oficial da visita do Papa a Portugal para a JMJ, entre 02 e 06 de agosto, inclui uma visita de duas horas a Fátima, encontros com estudantes refugiados e crianças desfavorecidas, mas há também um programa que "não está no papel", revelou o bispo Américo Aguiar, durante a apresentação pública do programa que está a decorrer na Estufa Fria, em Lisboa.

"Além do programa oficial, o encontro com vítimas de abusos vai acontecer, mas não é dito", afirmou o responsável pela organização da JMJ, que começa dentro de dois meses.