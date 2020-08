Para elas, para eles ou a sós: Conheça o top de brinquedos sexuais

O confinamento animou por algum tempo a venda de brinquedos sexuais em Portugal, mas não tanto como no resto da Europa. Já o verão está “abaixo das expectativas”, afirmou Pedro Correia, proprietário da Vibrolândia, uma sex shop na zona de Sintra.









As razões são simples: “Não temos o mesmo poder de compra de outros países europeus. Os brinquedos sexuais não são produtos essenciais e, em tempos de crise, o mercado ressente-se. Além disso, o tema ainda é tabu. Também não nos podemos esquecer que os miúdos estiveram em casa e, agora, no pico do verão, as pessoas não estão a ir tanto de férias.” No que diz respeito a modas, também aqui as novas tecnologias ditam tendências. Os mais vendidos são os masturbadores com comando remoto. “Também vendemos bem anéis e bombas penianas, ovos vaginais e óleos”, refere o proprietário da Vibrolândia. Em queda, estão os filmes porno e a lingerie.

Na Vibrolândia, cerca de 70 por cento das vendas fazem-se online. “É aqui que temos vantagem sobre os concorrentes internacionais: conseguimos pôr o produto em qualquer local em 24 horas. Além disso, temos uma linha de apoio ao cliente que presta um excelente serviço, aconselhando produtos, explicando e esclarecendo todo o tipo de dúvidas”, remata.



"Estou sempre a descobrir-me"

Sem tabus ou preconceitos, a cantora brasileira Anitta fala abertamente sobre a sua sexualidade. Aos 27 anos, a artista, que se assume como bissexual, não esconde que costuma recorrer a brinquedos sexuais para satisfazer o seu prazer.



"Estou sempre a descobrir-me, a tocar-me e a conhecer-me. Tenho vários aparelhos que me ajudam. Isso faz com que eu encontre a melhor maneira de eu chegar ao orgasmo", revelou a cantora.



Segundo Anitta, os brinquedos sexuais podem ser ótimos aliados na hora de apimentar e animar a relação. "E se eu estou em ato sexual em que meu parceiro ou parceira não me está a dar prazer, não tenho problema em encaminhar essa pessoa para o meu lugar de conforto. Às vezes até uso os meus brinquedos sexuais para a pessoa assistir e entender melhor como é a minha maneira", revelou a intérprete de êxitos como ‘Vai Malandra’ e ‘Show das Poderosas’.



Dicas e sugestões

1 Anitta considera importante falar sobre o tema da sexualidade sem tabus para manter a boa relação do casal.

2 Além do prazer do parceiro, é importante não esquecer o prazer próprio durante a relação sexual.

3 Dar asas à imaginação e usar brinquedos sexuais é fundamental para apimentar a relação a dois. Arrisque em locais improváveis que vão causar adrenalina ao casal.