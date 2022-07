Parlamento português lamenta morte de Shinzo Abe e repudia "repugnante ataque"

O parlamento português aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de "profundo pesar" pela morte do antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, "repudiando as bárbaras circunstâncias" do "repugnante ataque" que o vitimou.

"Faleceu hoje [sexta-feira] o antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Tinha 67 anos e morreu em circunstâncias trágicas na sequência de um atentado enquanto participava num comício eleitoral", pode ler-se no projeto de voto de pesar que foi apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e aprovado esta sexta-feira por todos os deputados no plenário.

Segundo o texto aprovado, "este repugnante ataque atingiu mortalmente pelas costas o antigo primeiro-ministro de um Estado com quem Portugal nutre uma histórica relação de amizade".