Parquímetros na zona industrial do Porto contestados por 1750 pessoas

A zona industrial do Porto vai passar a ter estacionamento pago. Uma petição pública, assinada por 1750 pessoas, refere que "os interesses do povo devem estar acima dos interesses dos privados", lembra que a maioria das viaturas ali estacionadas são de trabalhadores das empresas ali existentes e pede ao presidente da Câmara do Porto que reconsidere.

No início deste mês, o município do Porto pintou no asfalto os lugares de estacionamento previstos e colocou já os parquímetros. Em nota divulgada no site Porto.pt, indica que "a Câmara do Porto vai criar estacionamento de duração limitada na zona industrial, nomeadamente na avenida Fontes Pereira de Melo e nas ruas Eng.º Ferreira Dias e Manuel Pinto de Azevedo". Acrescenta que, "com a implementação de novas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, a câmara reforça, substancialmente, o número de lugares afetos ao estacionamento, de modo a ordenar e regular o estacionamento naquela zona da cidade, promovendo uma gestão mais eficiente do espaço público".





"A utilização correta destes lugares, ocupando-os exclusivamente para o fim a que estão destinados e libertando-os com a maior brevidade possível para o próximo utilizador, segue o objetivo de permitir maior rotatividade no estacionamento, principalmente na proximidade de áreas comerciais e de serviços, e maior disponibilidade de lugares para os residentes. Esta medida reduz também o estacionamento abusivo na via pública, eliminando o estacionamento em segunda fila, melhorando a fluidez de trânsito e evitando situações de risco para os peões".

A medida está a ser contestada através de uma petição pública, na qual 1750 já demonstraram o "desagrado" quanto a esta medida.





"Relembramos que a maioria das viaturas estacionadas nestas vias são de pessoas que se deslocam para trabalhar e não para passear ou fazer compras. O argumento de que existe Metro por perto não é, na maioria dos casos, válido. Muitos dos utentes daquela zona vêm de fora do Porto, há pessoas de Guimarães, Braga, Marco de Canavezes, Vizela, Barcelos, Santo Tirso... Não é de forma alguma justo que se tenha de pagar estacionamento para ir trabalhar. Numa altura em que os vencimentos são cada vez mais espremidos, que os impostos são cada vez mais altos, como podemos ainda ter mais uma mensalidade?", questiona-se.Os signatários dirigem-se diretamente ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira: "Pense naqueles que votaram em si, que acreditaram em si e não queira passar a ser 'mais um' igual aos outros, que depois de conseguirem os votos se esquecem daqueles que os apoiaram. É por razões como esta que a classe política está cada vez mais desacreditada. Senhor Presidente, faça a diferença!", concluem.