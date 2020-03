Passageiros sem controlo no aeroporto do Porto

Apesar da suspensão de todos os voos internacionais, quer para fora da europa e de fora da europa com destino a qualquer aeroporto nacional, dentro dos aeroportos – medida decretada pelo governo - os trabalhadores queixam-se de falta de medidas de contenção e prevenção nos aeroportos.Dizem que não "há qualquer controlo para quem chega", como mostram as imagens que nos foram enviadas do aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia.Recorde-se que no início desta semana, foi dado a conhecer que uma funcionária da Portway, a trabalhado no aeroporto Francisco Sá Carneiro, foi confirmada com Covid-19, estando os funcionários que tiveram contacto direto com a mulher em quarentena.