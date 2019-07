Passe Navegante Família disponível a partir de hoje

O passe Navegante Família pode ser requerido a partir desta segunda-feira nos postos de atendimento dos operadores de serviço público de transporte de passageiros ou no portalviva.pt, anunciou esta segunda-feira a Área Metropolitana de Lisboa (AML).A modalidade do passe Navegante Família (municipal ou metropolitano) permite que três ou mais elementos do agregado familiar, com residência comprovada num dos 18 municípios da AML paguem, no máximo, o valor de dois passes metropolitanos (80 euros).No caso de o passe ser Navegante Família municipal o valor será de 60 euros.Em comunicado, a AML avança que para efeitos de acesso ao Passe Navegante Família, considera-se que integram o mesmo agregado familiar o requerente responsável e seus ascendentes, descendentes e afins (cônjuge ou pessoa em união de facto, avô, avó, pai, mãe, sogro, sogra, filhos, netos, aditados e tutelados).Segundo o organismo, é ainda obrigatório que todos os membros do agregado familiar (requerente responsável e os outros beneficiários) sejam titulares do cartão Lisboa VIVA (cartão rígido, personalizado e com foto).Para pedir o passe Navegante Família é necessário o preenchimento do requerimento de acesso, que se encontrará disponível nos sites da aml.pt, no portalviva.pt e nos balcões dos operadores de transporte indicados, além de entregar a documentação necessária relativa ao próprio e aos elementos do agregado familiar.Após o pedido, a ativação do Navegante Família pode demorar até 10 dias.A AML sugere ainda que os requerentes se informem ligando para a linha telefónica de apoio criada para o efeito 210 118 218, disponível nos dias úteis das 09:00 às 19:00, ou junto dos operadores de transportes.Anteriormente, a AML informou que o Navegante Família será vendido a partir de 26 de julho, com validade a partir de agosto.Os utentes da Área Metropolitana de Lisboa (AML) começaram em 01 de abril a sentir alívio nos preços dos transportes públicos, no âmbito do Programa de Redução Tarifária, uma medida que visa reduzir o uso do transporte individual.Foi criado um passe metropolitano, que permite viajar em todos os concelhos da AML, por um custo máximo de 40 euros, e um passe municipal para quem viaja apenas dentro de um concelho, que custa 30 euros.