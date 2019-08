Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, André Matias Almeida, da ANTRAM, Anacleto Rodrigues, porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias e José Manuel Oliveira, coordenador nacional da FECTRANS, estão reunidos.

José Manuel Oliveira, coordenador nacional da FECTRANS.





Francisco São Bento.



André Matias Almeida, advogado da ANTRAM, avançou que "o sindicato rompeu as negociações antes de conhecer as propostas da ANTRAM".



A poucas horas da greve dos motoristas que promete parar o país, patrões e sindicatos estão reunidos nos estúdios dapara um debate sobre a greve que tem início marcado para as 00h00 desta segunda-feira.Francisco São Bento, do Sindicato"Há razões para os trabalhadores exigirem melhores salários (...) quanto à greve, são os responsáveis que a convocaram que saberão se deverá ir em frente","De estranhar é já ter havido postos de combustíveis a secar. (...) É uma tentativa de manipular a opinião pública", avançou o presidente do SNMMP,

Onde estão os postos de emergência para abastecer na crise dos combustíveis





Em atualização