Patrões reúnem com Governo para discutir mediação do conflito dos motoristas

Os camionistas aceitam negociar com os patrões, mas ameaçam nova paralisação às horas extra, feriados e fins de semana. A reunião do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) com os patrões - Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (ANTRAM) - acontece também esta terça-feira, às 16h00, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa.

A ANTRAM vai reunir esta terça-feira, às 12h00, com o Governo a fim de discutir a mediação do conflito dos motoristas.Este encontro foi marcado esta segunda-feira à noite.Recorde que os motoristas de transporte de matérias perigosas iniciaram uma greve no passado dia 12 de agosto. A paralisação foi desconvocado no dia 18, ao fim de sete dias de greve.