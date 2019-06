Pé diabético é causa para mais de mil amputações dos membros inferiores

É uma das complicações mais frequentes da diabetes, provoca deformações, úlceras profundas e - no limite, caso seja negligenciada – poderá votar o doente a uma amputação dramática dos membros inferiores. Só em 2016, o número de excisões ascendeu a 1037. O processo infeccioso é lento, insidioso e, frequentemente, sem cura ou tratamento.



"A identificação não é imediata, devido à falta de sensibilidade. A úlcera não dói", mas merece o olhar clínico "por mais inocente que pareça", alerta Ana Luísa Costa, médica da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal.





"Muitas vezes caracteriza-se pela ausência de sintomas", concretiza. Parte acaba a manifestar sinais sob a forma de dor neuropática – picadas, ardor (tipo queimadura), dormência, sensação de choque elétrico, compressão ou frio doloroso -, na maioria dos casos com evolução crónica."É grande o espetro da gravidade dos sintomas: alguns doentes apresentam queixas menores, como formigueiro localizado ou outros sintomas incapacitantes que provocam privação de sono, e podem resultar em depressão com interferência no trabalho e vida social", explica a especialista. O sucesso, reafirma, "está na prevenção da lesão". A chave é o autocuidado."Deve evitar andar descalço, fontes de calor, optar por lavar e secar os pés cuidadosamente, assim como inspeciona-los diariamente, manter a pele hidratada e escolher meias de fibras naturais. Os sapatos devem respeitar a anatomia e dimensões do seu pé", explica a médica.Em doentes cuja progressão para úlcera é de elevado risco, o corte da unha deverá ser minucioso e servir-se da utilização de limas de cartão para o seu "desbaste". A utilização da técnica é fundamental na manutenção de um pé são. Atente que cerca de 85% das amputações são precedidas por uma ferida.Fatores como o controlo glicémico ou a estatura do indivíduo podem influir no aparecimento de neuropatia diabética, o distúrbio nervoso, na base da dessensibilização dos membros, provocado pela doença.A obesidade, dislipidemia (níveis anómalos de lípidos no sangue), hipertensão, tabagismo, assim como o sedentarismo somam-se à lista a ter em conta entre os fatores de risco."Não é uma condição inevitável"– A origem do pé diabético está associada à presença de fatores de fragilidade do pé da pessoa com diabetes, que a tornam mais propícia ao desenvolvimento de uma úlcera.– Penso que sim. Por vezes existe falta de conhecimento sobre a prevenção e as causas que levam à lesão ulcerativa, pois ter pé diabético não é uma condição inevitável de quem tem diabetes; pode e deve ser prevenida.– A úlcera previne-se quando é implementada de forma sistemática a observação e rastreio do pé, que inclui, por exemplo, o exame neurológico e o exame vascular.