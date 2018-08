Peça de museu ameaçada pela CP é salva por espanhóis

Empresa ferroviária portuguesa ameaçou demolir veículo ferroviário histórico.

16:45

A empresa Comboios de Portugal ameaçou demolir um veículo ferroviário de seis toneladas, considerado peça de museu pela sua antiguidade. O histórico vagão foi salvo por três espanhóis que se ofereceram para recuperar a carruagem e oferece-la ao Museu Nacional Ferroviário, em Portugal.



Os três amigos compraram a peça por 2000 euros depois de negociarem os 4000 exigidos pela CP.

O veículo estava parado na estação da Régua e seguiria dali para a sucata, no entanto, depois da compra, o Museu Nacional Ferroviário mostrou interesse em albergar a peça no seu espólio. Depois do negócio fechado, a CP ordenou a retirada imediata do veículo dos caminhos de ferro portugueses. Perante a ameaça, os espanhóis mudaram de ideias e decidiram levar a peça para Espanha e oferece-la ao Centro de Estúdios Históricos del Ferrocarril Español, em Cantabria.

A peça foi construída na Bélgica em 1885 e veio para Portugal fazer serviço na Companhia dos Caminhos-de-ferro do Minho e Douro até 1947, ano em que começou a integrar a frota da CP.

Todos os outros veículos da mesma época foram entretanto demolidos, ficando o vagão JSF 50002 com o estatuto de peça histórica e única em Portugal, seguindo agora para Barcelona.