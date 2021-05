Pelo menos 11% dos portugueses com vacinação Covid-19 completa. 26% na faixa etária 50-64 anos com uma dose

Portugal conta já com pelo menos 29% da população com uma dose da vacina da Covid-19 (corresponde a 2 948 708 pessoas), e 11% com vacinação completa (1 119 826 pessoas). Os dados constam do mais recente relatório da vacinação contra a Covid-19, emitido pela DGS esta terça-feira (e referente à semana até 9 de maio).

Na faixa etária dos maiores de 80 anos, já 94% da população recebeu uma dose e 87% tem a vacinação completa. Entre os 65 e 79 anos, há 84% dos portugueses com uma dose da imunidade e 17% já com a imunização completa.

Na faixa etária entre os 50 e os 64 anos, já 26% da população recebeu uma dose da vacina Covid-19, com 5% a receber as duas doses.

Do total de 4 655 370 doses recebidas, foram já administradas 4 171 038. Isto significa que estão por administrar menos de 500 mil doses de vacinas, das recebidas até agora (484 332 doses).

O Alentejo e Centro são as regiões que têm maior percentagem de vacinados (35 e 34%, respetivamente, com a primeira dose, e 15 e 14% com vacinação completa.

Em números absolutos, é no Norte que se vacina mais: já foram dadas 1 376 009 doses de vacinas (28% da população com primeira dose) e foi onde se registou maior crescimento face à semana anterior (foram dadas mais 225 770 vacinas). Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1 324 052 doses administradas (26% da população com primeira dose dos fármacos contra a Covid-19).