Peregrina em Fátima: "Venho toda contente"

O sorriso com que Maria Rosa Aniceto estava esta terça-feira no Santuário de Fátima, para acompanhar as celebrações da Peregrinação Nacional do Migrante e do Refugiado, não passava despercebido. "Venho toda contente, acho-me aqui tão bem que parece que estou no paraíso", disse a peregrina aoResidente em Ovar, Maria Rosa, de 66 anos, já foi "dez vezes a Fátima a pé". Agora vai de carro, com o marido, para rezar. "Venho mesmo com o pensamento em Nossa Senhora, para lhe agradecer e pedir saúde para a minha família e paz para o Mundo inteiro", conta.As celebrações da peregrinação, que decorreu terça e segunda-feira, contaram com a participação de 150 mil peregrinos, entre os quais muitos emigrantes, de férias no País natal."Peregrinar é mais do que fazer turismo, é uma viagem que se empreende, pondo-se a caminho pelas estradas do mundo e fazendo um caminho interior até ao fundo do coração", disse o bispo de Leiria-Fátima, o cardeal D. António Marto.Dirigindo-se aos fiéis, lembrou que "o peregrino de Fátima traz ânsias e anseios pessoais e íntimos, problemas e dramas deste mundo em que vivemos, e vem em busca de paz e de um reforço da fé para enfrentar. Fátima é um lugar privilegiado de graça, consolo e esperança".A missa final contou com 88 padres, cinco bispos e dois cardeais - D. António Marto e D. Marc Ouellet, Prefeito da Congregação para os Bispos, que presidiu às celebrações.Inscreveram-se 50 grupos de peregrinos de vários países, como Vietname, Síria, Senegal, Sri Lanka, Malásia, Indonésia, EUA, Brasil, Polónia e Itália.Cumpriu-se esta terça-feira o ritual da entrega de trigo. Um gesto iniciado em 1940, por um grupo de jovens, que ofereceu trigo para as hóstias. Em 2018 foram oferecidos 4685 quilos de trigo.