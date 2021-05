Apenas 7500 peregrinos poderão estar ao mesmo tempo no recinto de oração do Santuário de Fátima nos próximos dias 12 e 13, a acompanhar as celebrações da primeira peregrinação internacional aniversária do ano, que será presidida pelo cardeal D. José Tolentino Mendonça.













A peregrinação vai decorrer em moldes semelhantes à de outubro do ano passado, com os peregrinos a ocuparem os círculos desenhados no recinto.

As regras foram definidas “em articulação com as autoridades de saúde”, revelou esta quarta-feira o Santuário de Fátima, garantindo que o “acolhimento dos peregrinos” será feito “em total segurança, prosseguindo a aplicação das regras em vigor neste contexto de pandemia em todas as celebrações, como o uso obrigatório de máscara, o distanciamento físico e a higienização das mãos”.





Durante as celebrações, e para evitar movimentações no recinto que comprometam a manutenção do distanciamento físico, as zonas da Capelinha das Aparições e do queimador das velas estarão vedadas, tal como aconteceu em outubro do ano passado.



Na Capelinha apenas poderão estar os intervenientes em cada uma das celebrações. A comunhão será distribuída no círculo onde se encontra cada peregrino, com o sacerdote a deslocar-se ao local.





O santuário apelou esta quarta-feira aos peregrinos para “seguirem as orientações” e “corresponderem às exigências do atual momento, que ainda não oferece garantias para Fátima acolher sem reservas e precauções” todos os visitantes.