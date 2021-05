A peregrinação dos próximos dias 12 e 13 de maio em Fátima vai contar com a presença de peregrinos, mas estará sujeita a grandes restrições, devido à questão da pandemia de Covid-19. Ao que o Correio da Manhã apurou, as regras serão idênticas às verificadas na peregrinação de outubro do ano passado.As normas devem ser divulgadas entre hoje e amanhã pela reitoria do Santuá...