Peritos apresentam novo plano de desconfinamento em três patamares

O primeiro-ministro pediu e os peritos apresentaram esta sexta-feira o novo plano de desconfinamento. Coube a Raquel Duarte, ex-secretária de Estado da Saúde, fazer a apresentação. As regras gerais descritas são: é obrigatório investir na ventilação e climatização nas atividades interiores; se necessário, abrir janelas e portas; promover atividades ao ar livre; testagem alargada; utilização de máscara, higienização das mãos; e “bolha” nos contactos. No próximo nível, para comércio, retalho e cerimónias fúnebres, só deverão haver estas medidas gerais.



Na restauração: seis pessoas no interior, mas no exterior passam a 15. No nível seguinte, 8 no interior e 20 no exterior. Já no último patamar, passam a só se aplicar as regras gerais. Nos eventos de grandes dimensões no exterior com espaço delimitado, propõe-se testagem de 48 horas a 72 horas antes. Sobre a circulação em espaços públicos, a especialista propõe que continue o uso de máscara. Nos convívios familiares, é recomendada avaliação de risco tendo em conta a idade e vacinação.

Aplicadas 184 doses de vacinas no ‘Dia Aberto’ em Almeirim



Das 250 doses disponíveis esta sexta-feira, no centro de vacinação de Almeirim, para utentes com mais de 50 anos, foram administradas 184 doses. O ‘Dia Aberto’ surgiu da dificuldade em contactar toda a gente e pode ser repetido, no futuro, para os mais jovens.