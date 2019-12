Peritos civis da Polícia Judiciária vão ter unidade própria

Ao que o CM apurou, a UPTI vai reunir todos os peritos civis que auxiliam o dispositivo de investigação da PJ.



Trata-se não só de profissionais especializados na área informática, que prestam assessoria a pedido da PJ e das autoridades judiciais, mas também peritos que recolhem impressões digitais e outro tipo de provas biológicas, em cenários de crime.



Até aqui, estes profissionais faziam parte do Laboratório de Polícia Científica, da Escola da PJ e das unidades territoriais.

Os peritos civis da Polícia Judiciária vão ter, a partir do início de 2020, uma unidade própria.A Unidade de Perícia Tecnológica Informática (UPTI) ainda não tem efetivo definido, e aguarda pela nomeação, por parte do diretor nacional da PJ, Luís Neves, de um responsável máximo.Segundo uma portaria ontem publicada em Diário da República, a UPTI será uma das três novas unidades da orgânica da PJ, juntamente com as Direções de Serviços de Planeamento, de Qualidade e Avaliação e a de Inovação e Desenvolvimento.