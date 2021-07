Perto de 13 mil estudantes abandonaram o Ensino Superior em 2019/2020, no primeiro ano letivo da pandemia, o que representa um aumento face ao ano anterior. O ensino à distância terá contribuído para esta realidade. Esta subida indica uma inversão em relação à tendência dos últimos anos, marcados por uma descida no abandono, segundo os dados revelados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).









Houve 12 726 estudantes que não regressaram aos estudos em 2019/2020, depois de se terem matriculado em 2018/2019. Os alunos que abandonaram representam 11,3% dos cerca de 112 mil inscritos no ano letivo anterior.





Leia também Abandono no ensino superior aumentou em 2019/20 contrariando tendência anterior Nas licenciaturas, desistiram 9,1% dos alunos, num aumento de 0,3%. Já nos mestrados integrados, a taxa de abandono passou de 3,4% para 3,7%.

O maior aumento do abandono verificou-se nos cursos técnicos superiores profissionais, tendo passado de 17% para 18,7%. Apenas nos mestrados de 2º ciclo houve uma redução do abandono, passando de 16,4% para 16%.





Também o número de recém-diplomados no desemprego subiu em 2019/2020. Segundo os dados revelados pelo MCTES, a percentagem de recém-diplomados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) aumentou de 3,3% para 4,6% no público, e de 3,9% para 5,7% no privado.





No portal Infocursos está disponível toda a informação, curso a curso, sobre estes e outros indicadores relevantes.