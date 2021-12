Perto de 9 mil infetados por Covid-19 em dia com 11 mortos

Portugal registou um aumento de novos casos de Covid-19 com 8937 infeções e 11 mortes. Marta Temido já tinha avançado que esta quarta-feira o País ia registar mais casos (perto de 9 mil).De acordo com o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, o País já contabilizou 18823 óbitos e 1242545 casos confirmados da doença.Há mais cinco pessoas internadas em enfermarias (909) e mais duas em unidades de cuidados intensivos (155).A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 4221 novos casos; segue-se o Norte com mais 2541; o Centro com mais 1272; o Algarve com mais 353 e o Algarve com mais 183.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizaram mais 282 e 85 infeções, respetivamente.Lisboa e Vale do Tejo e o Centro contabilizam mais três mortes, cada; o Norte e o Algarve mais duas e a Madeira mais uma vítima mortal.Em atualização