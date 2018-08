Pesca da sardinha está interdita em três zonas do país

Governo impôs novas restrições. A interdição vai permanecer pelo menos até 24 de agosto.

11:26

O Governo já tinha limitado a pesca da sardinha, tendo na semana passada impedido a captura deste peixe às quartas-feiras. Além disso, admitiu impor períodos mínimos de 15 dias de interdição por zonas onde haja mais sardinha juvenil. Menos de uma semana depois, foram publicadas restrições efetivas.

"Delimita-se agora três zonas a interditar à pesca dirigida à sardinha por um período de 15 dias", revela o despacho publicado esta terça-feira, 7 de agosto, em Diário da República, assinado pelo secretário de Estado das Pescas, José Apolinário Nunes Portada.

Assim, "entre as 00h00 do dia 6 de agosto e as 00h00 do dia 24 de agosto é proibida a captura, manutenção a bordo, descarga ou venda de sardinha capturada nas zonas definidas", revela o mesmo despacho.

As zonas em causa são: Torreia-Furadouro, Sul da Figueira da Foz e Altar-Piedade, como se pode observar no mapa publicado pelo Executivo no despacho.