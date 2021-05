Petição por manuais escolares gratuitos também no privado reúne mais de 10 mil assinaturas

Uma petição pública que defende o alargamento da gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos do ensino obrigatório, incluindo do setor privado, já reuniu mais de 10 mil assinaturas, o mínimo para ser discutida no parlamento.

A petição pública promovida pela associação de pais do Colégio Marista de Carcavelos defende que também os estudante do ensino particular, até ao 12.º ano, tenham acesso a manuais escolares gratuitos, à semelhança dos colegas das escolas públicas.

Atualmente, os manuais escolares são gratuitos em toda a escolaridade obrigatória, mas apenas na rede pública do Ministério da Educação, deixando, assim, de fora os colégios privados.