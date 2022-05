Pfizer diz que terceira dose da vacina contra Covid-19 é eficaz em crianças com menos de 5 anos

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que se juntaram para desenvolver a vacina contra a Covid-19, lançaram, esta segunda-feira, os resultados de um ensaio clínico feito a crianças entre os seis meses e cinco anos para testar a eficácia de três doses da vacina pediátrica no combate à infeção da Covid-19. Segundo o relatório, as três doses da vacina representam uma eficácia de 80% em relação à variante Ómicron.De acordo com as farmacêuticas, a terceira dose suscitou uma forte resposta imunitária e foi bem tolerada pelas crianças. A maioria dos efeitos secundários foram leves ou moderados.O CEO da BioNTech, Ugur Sahin, disse que as empresas vão oficializar o pedido ao regulador do medicamento norte-americano, para que autorize a vacina. Albert Bourla, CEO da Pfizer, disse que espera que a vacina esteja disponível o mais rápido possível.Os dados revelados pelo ensaio clínico baseiam-se na monitorização de 1678 crianças, menores de cinco anos, que receberam uam terceira dose da vacina pediátrica da Pfizer dois meses após a segunda inoculação.As crianças com menos de 5 anos são o único grupo etário dos EUA que ainda não é elegível para a vacinação contra a Covid-19. Os pais têm estado à espera que a entidade reguladora aprove o uso das vacinas nestas idades.