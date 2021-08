Vacina da Pfizer contra a Covid-19 é a primeira a garantir aprovação final por parte da FDA

Administration

A vacina da Pfizer é a primeira contra a Covid-19 a garantir a aprovação final por parte da agência norte-americana do medicamento FDA (Food and Drug). Desde dezembro que esta vacina beneficiava de uma autorização de uso de emergência. O anúncio foi feito esta segunda-feira por parte do regulador.De acordo com o Washington Post, este marco poderá ser importante para ajudar a aumentar as taxas de vacinação tirando as dúvidas aos mais céticos em relação à vacina numa altura em que a variante Delta tem vindo a aumentar exponencialmente os casos de Covid-19 nos Estados Unidos.A vacina foi aprovada para duas doses com um intervalo de três semanas em pessoas com 16 ou mais anos. Para jovens entre os 12 e 15 anos a vacina está autorizada em casos de emergência nos Estados Unidos."O público pode estar muito confiante de que a vacina tem elevados padrões de segurança, eficácia e qualidade de produção que a FDA requer para aprovar um produto", avança Janet Woodcock da FDA.

O regulador espera que a aprovação definitiva desta vacina leve ao aumento da taxa de imunização no país.