Pico da gripe vai ser atingido entre última semana do ano e primeira de 2020

O pico da gripe vai ser atingido entre a última semana deste ano e a primeira de 2020, estima a Direção-Geral da Saúde (DGS), que indica que a atividade gripal está com "tendência crescente".Apesar de a gripe estar ainda baixa a moderada, apresenta uma tendência crescente, à semelhança do que acontece em toda a região europeia. "Estima-se que o pico seja atingido entre a última semana do ano e a primeira semana de 2020", refere a DGS num comunicado esta quinta-feira divulgado. Na quarta-feira, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) apontou que o pico da gripe iria ocorrer entre o Natal e a segunda semana do ano novo, uma estimativa feita com base na dispensa de medicamentos e produtos de saúde para infeções respiratórias.Segundo a DGS, a evolução da atividade gripal não é uniforme em todo o país, mas tem sempre "repercussões na procura de cuidados de saúde". Em termos nacionais, os hospitais registaram na última semana (entre 2 e 8 de dezembro) cerca de 110 mil episódios de urgência, sendo que 02% foram casos de síndrome gripal. Nos centros de saúde, o número de consulta por síndrome gripal está também a crescer, sobretudo nas regiões norte e centro.Até agora, o Instituto Nacional de Saúde (INSA) detetou a circulação de vírus da gripe dos tipos A e B, em que predomina o B e de uma determinada linhagem. A DGS indica que esses vírus estão contemplados na vacina da gripe que está a ser dada no SNS. Os serviços públicos de saúde tiveram este ano disponíveis 1,4 milhões de doses de vacina da gripe para dar gratuitamente à população alvo da vacina, como idosos e institucionalizados.As autoridades da saúde recomendam a vacinação contra a gripe, sobretudo em pessoas a partir dos 60 anos e em doentes crónicos e vulneráveis. É ainda deixado o apelo para que, em caso de doença ou síndrome gripal, não se acorra para a urgência, devendo ligar-se antes para o centro de contacto SNS 24 24 24.