Pilates torna corpo mais eficaz

Prática garante uma maior consciência corporal sobre a melhor forma de sentar, estar de pé ou pegar num objeto.

Por João Saramago | 08:44

"É para todas as idades. Ao contrário do que se pensa o ioga é para todos e não só para os que são flexíveis. Ao fim de um mês ou dois começam a aparecer resultados e as pessoas já não se reconhecem. É por isso que se torna também tão viciante ver a vida a mudar",explica. Os hábitos alimentares, esses, também acabaram por mudar por conta do ioga.



"A minha alimentação mudou radicalmente, a consciência que se passa a ter faz com que rejeitemos alimentos maus e desejemos alimentos bons". Também a vida artística saiu a lucrar. "Há também benefícios ao nível da criatividade e da vontade. Para mim, é a minha grande fonte de inspiração".



PORMENORES

Criado em 1920

O pilates foi desenvolvido pelo alemão Joseph Pilates, no início do século XX. Nos Estados Unidos da América, popularizou a modalidade em Nova Iorque.



Estilos de vida modernos

Joseph Pilates entendia que os estilos de vida modernos, as más posturas e as respirações deficientes levariam ao défice ou ausência de saúde.



Fortalecimento do corpo

Com recurso a aparelhos, Joseph Pilates decidiu criar um conjunto de exercícios para alongar, fortalecer e equilibrar o corpo.

Indicado para desenvolver a flexibilidade e a concentração, o pilates é uma prática de baixo impacto que permite mesmo a recuperação de pequenas lesões e aproveita o próprio peso do corpo para a realização de exercícios.Em Portugal, são cada vez mais os que procuram esta prática, em particular as pessoas de meia-idade, pelos resultados obtidos em termos de qualidade de vida."Procuramos desenvolver um equilíbrio muscular para que o corpo de torne o mais eficaz possível", explica aoCarla Gonçalves, coordenadora do curso de Técnico de Desporto, realizado no CEFAD- Formação Profissional, em Lisboa. "Com a prática há um ganho em termos de consciência corporal, no sentido de tomar conhecimento da melhor postura quando estamos de pé, sentados ou, por exemplo, a apanhar um objeto, especifica."Há um interesse notório, nomeadamente de pessoas que com a idade possuem mazelas ao nível da coluna, por estarem muito tempo sentadas ou de pé", refere Carla Gonçalves, acrescentando que, com a evolução, "as pessoas percebem que ganham em termos de qualidade de vida devido ao reforço da musculatura". "O método de pilates consiste em trabalhar o corpo como um todo. Todos os músculos são trabalhados a partir dos músculos internos para que se crie um equilíbrio muscular total", refere.Na realização dos movimentos, o pilates é muitas vezes comparado com o ioga. Contudo, são práticas diferentes, não existindo no pilates uma base na meditação. Ao contrário do ioga, no pilates a resistência muscular não é só sublinhada com recurso ao peso corporal: recorre a diversos equipamentos, como bolas ou molas, que oferecem diferentes tensões para a realização dos exercícios."Carla Gonçalves deixa o alerta de que o pilates é das modalidade mais caras realizadas nos ginásios. "A exemplo da musculação, muitos exercícios obrigam à existência de aparelhos que não são baratos. O número de instrutores também não é significativo", explica a responsável do CEFAD.Taiji Bailong Ball é uma modalidade desportiva que veio da China, conta com pouco mais de duas décadas de existência e ganha um número crescente de praticantes. Em Lisboa, há pessoas que não dispensam recorrer a esta a atividade, que combina a prática ancestral do Taiji com a interatividade da raquete e da bola.Eduardo Elias é professor de Taiji Bailong Ball em várias associações dos concelhos de Vila Franca de Xira, Loures e Lisboa. Participou nas iniciativas do Dia Nacional e Europeu da Obesidade em Lisboa, organizado pela Associação de Doentes Obesos e Ex-obesos de Portugal, onde explicou aoas vantagens da modalidade. "Consiste na realização de movimentos circulares que permitem um balanço do corpo, com a preocupação de sentir que todo o corpo está em movimento", referiu.Eduardo Elias entende que mais do que a realização de um conjunto de exercícios, o Taiji Bailong Ball "é uma via que exige muita dedicação e vontade para conseguir uma aceleração da aprendizagem de movimentos desta arte de raízes milenares".Bem-estar físico e mental, autoconhecimento, consciência energética, conhecimento físico e espiritual". Para Cuca Roseta os benefícios do ioga são quase incontáveis e talvez por isso o seu dia só começa verdadeiramente depois de realizados alguns exercícios."O ioga é uma prioridade, é um estado de espírito imprescindível, como comer ou dormir. Primeiro faço ioga, depois começo o dia", diz a fadista, que ainda pratica taekwondo, corrida e treino de força duas vezes por semana. Começou a praticar ioga desafiada pela irmã, até descobrir a vertente que mais se adequava a si. "Foi o ashtanga ioga que me prendeu. É mais físico e mais individual", diz a cantora, que aconselha a prática a todas as pessoas.