Exercício grátis para manter a linha sem ginásio

Saiba o que pode fazer em casa para manter a boa forma. Professores recomendam treino pré-determinado.

Por João Saramago

Há um número crescente de pessoas que decide fazer exercício físico em casa. Motivos económicos são um dos fatores que levam à prática desportiva doméstica, que permite poupar a despesa de se inscrever num ginásio. A prática de atividade em casa evita também gastos com os transportes e o tempo perdido nas deslocações pode ser aplicado para a realização de outras tarefas. Em casa, os exercícios podem ser feitos a qualquer hora e até de pijama. Há também a vantagem de não ter de partilhar equipamentos, como tapete, pesos, cordas, elásticos ou bolas.







A decisão ganha também na vantagem de não ter de ouvir a música ambiente comum aos ginásios ou estar dependente das condições atmosféricas se a prática for ao ar livre.

Para o presidente do Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física, Avelino Azevedo, a realização de exercício físico em casa obriga a alguns cuidados. "Antes de pensar em iniciar o treino, é importante a pessoa ir a um médico para ser feita uma avaliação do seu estado de saúde e a que tipo de esforço pode ser sujeita", refere. O professor adianta também que o conjunto de exercícios a realizar deve ser pré-determinado por um professor ou técnico de educação física.



Os chamados ‘analfabetos físicos’ são em número significativo. O desconhecimento sobre a prestação do corpo é muito comum, pelo que "não deve ser colocada de lado a orientação de um técnico para evitar lesões".



"A supervisão é importante", refere Avelino Azevedo, dando por exemplo o programa ‘Acerta o Passo’, desenvolvido pelo núcleo de professores de Educação Física de Castelo Branco que, no parque da cidade beirã, presta apoio à população no que respeita à prática de exercícios físicos.



"50 a 60 minutos diários"

Avelino Azevedo, Conselho Nacional da Associação dos Professores de Educação Física

CM - Os alunos terminam o ensino obrigatório com conhecimentos que lhes permita a prática de atividade física diária?

Avelino Azevedo – É esse o objetivo, terem autonomia para poderem cuidar do corpo, tanto na parte motora como do ponto de vista da saúde.



– Diariamente, que tipo de exercício deve ser feito?

– A recomendação é da Organização Mundial da Saúde, que indica a prática de atividade física diária entre 30 a 60 minutos. A realização de caminhadas é uma boa opção.



– A atividade física deve ser feita em qualquer idade?

– Mesmo na idade mais avançada. Nos jovens universitários é benéfica para os neurónios e deve ser praticada no dia antes da realização de exames.



Perder quilos no conforto do lar

A realidade de um número crescente de pessoas optar pela realização de atividade física em casa resulta em grande medida da oferta nas redes sociais de diversas opções. A oferta de sugestões para conseguir uma boa forma e melhores cuidados de saúde é complementada com livros, DVD e uma série de jogos interativos de exercícios.



A promessa é perder os quilos que considera ter a mais, ganhar flexibilidade, tonificar o corpo, melhorar a postura, definir mais as pernas, coxas e braços e perder barriga. Tudo dentro do conforto da habitação, impondo o ritmo escolhido.



Na internet há um mundo de soluções. Acionado um motor de busca são encontradas opções para cardiofitness, ioga, pilates, ginástica entre outras vertentes.

Tomada a decisão, o início do exercício deve obedecer a cautelas, que nem sempre são valorizadas na internet. O número de pessoas sedentárias é elevado e muitas nunca tiveram a experiência de participar num treino contínuo.



"Há que levar em conta fatores como ter estado longos períodos sem treinar, como seis meses. É preciso cuidado", sublinha o presidente do CNAPEF, Avelino Azevedo.





Raquel Henriques: "Adoro exercício ao ar livre"



Apaixonada por exercício físico, Raquel Henriques mantém a excelente forma física à conta de uma rotina rigorosa de treinos no ginásio. A atriz e modelo, de 40 anos, assume que não passa sem o desporto, razão pela qual treina entre seis a sete vezes por semana.



"Divido os treinos entre duas a três vezes por dia e, no total, faço exercício durante 6 horas por dia, além dos treinos pessoais que dou", começa por contar Raquel Henriques, que divide os treinos entre o ginásio e a prática de exercício ao ar livre. "Tenho ficado cada vez mais adepta do exercício físico ao ar livre, adoro. Mas em termos de resultados é sempre diferente. Os treinos ao ar livre, para mim, servem muito mais para estimular a mente do que propriamente para tonificar alguma parte do corpo".



Para a atriz, qualquer altura do ano é indicada para fazer exercício, mas "quem treina de verdade aproveita mais o verão para descansar, pois tem corpo para isso".



Para quem quer começar agora a perder gordura, Raquel diz que não há segredos, basta determinação. "A maioria das pessoas quer perder gordura e, para isso, basta um treino diário de 30 a 40 minutos em casa ou ao ar livre. O exercício faz toda a diferença".

