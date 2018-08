"Pior solução" é o fim da mudança de hora, diz Juncker

Presidente da Comissão Europeia vai apresentar uma proposta ao Parlamento Europeu.

Por Margarida Andrade e Cláudia Machado | 01:30

O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciou esta sexta-feira que vai propor ao Conselho e ao Parlamento Europeu o fim da mudança de hora, para dar resposta à vontade de cerca de 3,6 milhões de cidadãos europeus, que disseram ser favoráveis a este cenário num inquérito. Esta decisão é considerada uma das "piores soluções" pelo Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), organismo responsável por manter e fornecer a Hora Legal portuguesa.



"Ter a hora de inverno durante o ano inteiro teria consequências menos boas em Portugal, já que nos meses de maio a agosto o Sol nasceria antes das 06h00. Ora, havendo pouquíssimas atividades nesta hora do dia, estas horas matinais são 'desperdiçadas'", refere um relatório da OAL. Ao adotar a hora de verão, "o nascer do Sol aconteceria perto das 08h00 entre meados de outubro e meados de março, assim as grandes movimentações em massa, para os trabalhos ou escola, seriam especialmente realizadas com pouca luz", explica ainda Rui Agostinho, diretor do OAL.



Assim, o responsável defende que Portugal deverá continuar com o atual regime da Hora Legal com Hora de Verão, propondo apenas que a mudança passe a ocorrer no último domingo de setembro, em vez do formato atual, no último domingo de outubro.



"As pessoas querem, nós faremos"

Após ter anunciado no Twitter que iria propor o fim da mudança de hora ao Parlamento Europeu, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que se "as pessoas querem, nós faremos".



A proposta surge após terem sido divulgados os resultados do inquérito da Comissão Europeia, no qual participaram 4,6 milhões de pessoas, dos quais 0,33% eram portugueses - 85% dos cidadãos nacionais apoiam o fim da mudança.



Governo português ainda sem posição

Ao Correio da Manhã, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disse ontem que o "assunto ainda está a ser debatido em Bruxelas" e que, "quando houver alguma proposta" apresentada aos estados-membros, vai comunicar qual a posição do Governo português.



SAIBA MAIS

9

Anos, de forma intercalada. Foi este o período em que Portugal adotou a Hora Legal sem Hora de Verão durante todo o ano, em três décadas diferentes, nomeadamente: 1912 a 1915, 1922, 1923, 1925, 1930 e 1933.



Definição de Hora Legal

Em cada país, a Hora Legal aproxima-se o mais possível da Hora Solar, que ocorre quando o Sol passa no meridiano do lugar, isto é, na posição mais alta no céu. Em Portugal, a última adaptação da hora civil ocorreu em 1986.