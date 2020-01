Piratas informáticos ameaçam Federação

O grupo de piratas informáticos CyberTeam, que este domingo invadiu a página oficial na internet da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), ameaçou invadir também o site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), garantindo ter acesso à mesma, assim como a outras entidades. "Possuímos acesso a todas as Federações Portuguesas", escreveu o grupo, na rede social Twitter.Este domingo a Polícia Judiciária (PJ) já começou a investigar o ataque informático à APAF, após queixa da própria associação. Ao, fonte próxima à investigação avançou que o ataque à página da APAF foi feito a partir da dark web, o que não permite obter a localização dos piratas, dificultando a averiguação por parte das autoridades.A página da APAF foi atacada cerca das 05h00 da madrugada deste domingo, mas o ataque só foi detetado por volta da hora de almoço, tendo sido resolvido cerca das 15h30. No site aparecia uma fotografia de Rui Pinto - o pirata português preso preventivamente (ver apoios) - ladeada pelos emblemas da FFP e da APAF, bem como um texto de apoio ao hacker, criticando a Justiça portuguesa por não investigar a corrupção no futebol português com base na informação obtida por Rui Pinto.Por apurar está a intenção dos piratas informáticos ao invadir a APAF: ao que oapurou, não foram roubados quaisquer dados pessoais sobre os árbitros portugueses, já que a informação privilegiada se encontra numa base de dados à margem da página oficial."A APAF já acedeu aos últimos acessos a essa base de dados e confirmou que não há qualquer informação pessoal comprometida", garantiu aofonte oficial da associação. Em comunicado, a APAF manifesta repúdio quanto ao ataque e garante não conseguir entender "o verdadeiro intuito ou motivo". Já a FPF escusou-se a fazer comentários.O juiz desembargador Eduardo Pires, sócio do Benfica há 50 anos, recebeu a Águia de Ouro e chegou a ser convidado para visitar o Centro de Estágios do Benfica, no Seixal, já depois de ter sido sorteado para o processo dos emails do Benfica.Por se considerar um adepto "apaixonado", diz que é a sua imparcialidade está em causa. Decidiu pedir escusa do processo ao presidente da Relação do Porto, Ataíde das Neves. Oquestionou a Relação, mas não obteve resposta.Fonte do Benfica garantiu aoque o clube não foi notificado sobre o pedido de escusa do juiz desembargador Eduardo Pires.O magistrado, com 32 anos de carreira, confessou o convite que recebeu para visitar o Centro de Estágios do Seixal à Relação do Porto. Eduardo Pires é também titular de um passe que lhe garante lugar cativo no Estádio da Luz, onde assiste a jogos com regularidade.é o número de crimes pelo qual Rui Pinto responde. Seis referem-se a acesso ilegítimo, 68 a acesso indevido, um por sabotagem informática e outro por tentativa de extorsão. Cláudia Pina, juíza de Instrução Criminal, decidiu que o pirata informático vai a julgamento.Se até setembro deste ano Rui Pinto não for julgado em primeira instância, a Justiça terá de libertar o pirata informático. Rui Pinto e o seu advogado, à data dos factos, Aníbal Pinto, foram acusados de intermediar a tentativa de extorsão de entre 500 mil euros a um milhão de euros ao fundo de investimento Doyen.