A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) já avançou com queixa na Polícia Judiciária contra o grupo de piratas informáticos ‘CyberTeam’ que este domingo atacou o site, revelou ao CM fonte oficial da APAF.



O grupo não conseguiu, no entanto, aceder aos dados pessoais dos árbitros. Ao que o CM apurou, a informação privilegiada encontra-se numa base de dados à margem da página oficial. "A APAF já acedeu aos últimos acessos a essa base de dados e confirmou que não há qualquer informação pessoal comprometida", garante fonte oficial. Toda a documentação está, no entanto, a ser enviada para a Polícia Judiciária, de forma a fundamentar a queixa e a ajudar na investigação.





Ao abrir a página oficial da APAF, surgia uma fotografia de Rui Pinto, o pirata informático preso preventivamente que foi, recentemente, indiciado por pelo menos 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, relacionados com o futebol português.

Juntamente com a fotografia, surgia um texto de apoio ao pirata informático português, criticando a Justiça portuguesa por não investigar a corrupção no futebol português com base na informação obtida pelo pirata informático. "Eu oficialmente levantei o cartão verde para todo o futebol português e, exclusivamente, afirmo 'F***-se o futebol", pode ler-se abaixo da fotografia de Rui Pinto.

O grupo de piratas informáticos garante ainda ter acesso a outros serviços relacionados com Federações Portuguesas de futebol e que poderão ser utilizadas no futuro para outros ataques similares.

A página da APAF foi atacada cerca das 05h00 desta madrugada, mas o ataque só foi detetado por volta da hora de almoço. Foi resolvido cerca das 15h30.