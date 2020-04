Planalto do contágio do coronavírus terá a duração de dez dias

O planalto do contágio do coronavírus vai ter uma duração de 10 dias, segundo os cientistas que participaram na reunião com o Presidente da República e o primeiro-ministro, no Infarmed.Se o contágio atingir o pico no final de maio, como prevê o Ministério da Saúde, o planalto irá prolongar-se até quase meados de junho. À luz desta previsão, percebe-se melhor a decisão do Presidente da República de cancelar as comemorações do 10 de junho.Na reunião no Infarmed, os cientistas deixaram claro que o isolamento é fundamental. Neste momento, a taxa de contágio está em 1,6 (uma pessoa pode infetar 1,6 pessoas), mas, para reduzir as medidas de quarentena, é preciso que esta taxa caia para 0,6.