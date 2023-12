Pneumologistas preocupados com doenças respiratórias devido aos cigarros eletrónicos. Veja os sintomas

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia mostrou esta quinta-feira preocupação com o risco de doença respiratória precoce nos jovens devido à utilização dos cigarros eletrónicos, após a OMS ter apelado para a "ação urgente" de controlo do consumo.

"Está provado que os cigarros eletrónicos danificam muito as defesas. (...) Estas infeções recorrentes nos jovens e nas crianças são um fator de risco para a doença crónica respiratória no adulto", disse à agência Lusa a coordenadora da Comissão de Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Sofia Ravara.

A também professora da Universidade Beira Interior falava depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter alertado esta quinta-feira, no relatório 'Electronic Cigarettes Call to Action', para o "uso alarmante" de cigarros eletrónicos por crianças e jovens.



Sintomas

De acordo com a pneumologista, os cigarros eletrónicos provocam sintomas respiratórios como tosse, pieira, dificuldade respiratória, cansaço e agravam a asma, assinalando, por exemplo, que a lesão pulmonar aguda Evali "leva ao internamento hospitalar com necessidade de oxigénio".

"Existem vários casos publicados que ocorreram na Europa e que evidenciam que a Evali (...) não aconteceu só nos Estados Unidos e aconteceu em utilizadores de cigarros eletrónicos com e sem nicotina independentemente de terem ou não o óleo de vitamina E ou canábis", realçou.

Sofia Ravara recordou que o aumento do consumo de dispositivos inalados de nicotina são "altamente aditivos" e provocam "doença a médio longo prazo".

Considerando o relatório da OMS "muito bem feito", Sofia Ravara atentou também que as mulheres grávidas que usem cigarros eletrónicos estarão a pôr em causa a saúde e o desenvolvimento do feto.

"Terá implicações terríveis para o desenvolvimento do sistema nervoso central, porque a nicotina (...) é teratogenia (...) e pode levar a alterações do desenvolvimento do sistema nervoso central com implicações na aprendizagem, no rendimento cognitivo, mas também na saúde mental desta criança e futuro adulto", sublinhou.

A especialista reiterou que a Sociedade Portuguesa de Pneumologia está "preocupada com a epidemia crescente dos cigarros eletrónicos".

"Veio perpetuar a epidemia da adição à nicotina e com uma grande agravante que é ser usada por crianças, adolescentes, jovens, jovens adultos e, portanto, ser uma exposição muito precoce e (...) em regra quanto mais precoce é a exposição maiores são as consequências", acrescentou.

Já a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública alertou que os riscos da utilização de cigarros eletrónicos são reais, solicitando "medidas imediatas aplicando o princípio da precaução em saúde pública".

"Estes dispositivos emitem aerossóis com substâncias tóxicas associadas ao desenvolvimento de cancro, representando riscos cardiovasculares, com potenciais impactos adversos no desenvolvimento cerebral de jovens e perigos para mulheres grávidas e muitos outros riscos ainda desconhecidos", lembrou.

A OMS apontou para a necessidade de os países que proibirem a venda de cigarros eletrónicos reforçarem a aplicação da proibição e pediu aos que permitem a sua comercialização que garantam regulamentações rigorosas para reduzir o consumo, incluindo a proibição de todos os sabores, limitando a concentração e a qualidade da nicotina e tributando-os.