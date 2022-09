Poder das plantas é destaque do XXXVI Congresso de Medicina Popular

Até domingo, o poder das plantas é destaque no XXXVI Congresso de Medicina Popular, que se realiza em Vilar de Perdizes. Este é um dos eventos âncora do concelho de Montalegre, criado pelo famoso Padre Fontes, que transformou o misticismo numa área com cada vez mais procura.

No recinto está patente uma exposição permanente com plantas. "As palestras são dedicadas aos benefícios das plantas, e explicar que há plantas que ajudam no processo de cura", explica Umbelina Moura, vice-presidente da Associação de Defesa do Património de Vilar de Perdizes, que organiza.

Uma outra perspetiva é dada pelo orador Jorge Humberto, que fala da acupuntura como "método alternativo de cura". Para os curiosos em mezinhas e maus olhados, há barracas esotéricas e venda de produtos locais. O Congresso regressa assim ao formato presencial "como homenagem ao Padre Fontes".