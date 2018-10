Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polémica com cartazes de marcha gay em Viseu

Por cima dos cartazes a anunciar o evento estão a ser colocados outros, encarados como homofóbicos.

Por L.O. | 08:51

A primeira marcha do orgulho LGBT de Viseu só acontece no próximo domingo mas já está a ficar marcada pela polémica porque por cima dos cartazes a anunciar o evento estão a ser colocados outros, encarados como homofóbicos.



Sobre os posters, têm sido colocadas folhas com o lema de Viseu, que dizem ‘A melhor cidade para se viver’ - acrescentando ‘sem vocês’. A marcha começa às 15h00, junto à Escola Emídio Navarro.