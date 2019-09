Descarga de esgoto durante Festival Iminente em Monsanto deveu-se a ruptura de conduta

O Festival Iminente decorreu de 19 a 22 de setembro no Miradouro Panorâmico de Monsanto, em Lisboa. O certame, que reuniu vários nomes da música e da cultura urbana, está agora a dar que falar, mas não pelas melhores razões.Um vídeo partilhado nas redes sociais, filmado nas traseiras do edíficio, mostra as descargas de lixo e dejetos no parque de Monsanto, que formam uma espécie de 'riacho' acinzentado e repleto de residúos.A denúncia foi feita por um ciclista que estava a andar de bicicleta no local. Frederico Nunes garante que o cheiro sentido no local é insuportável e que é possível observar luvas de plástico, restos de papel higiénico e outros materiais de cozinha."É um esgoto a céu aberto. Isto é uma cascata que vem lá de cima", afirma o internauta, visivelmente revoltado, na publicação partilhada no Facebook.Em comunicado, a organização do Festival Iminente garante que "cumpriu rigorosamente todas as diligências" para que "todo o ecossistema fosse respeitado e as regras de funcionamento e de descargas cumpridas".

"Lamentamos o sucedido, que, de acordo com as informações recolhidas até ao momento, se terá ficado a dever a uma ruptura no colector público da estrutura da conduta de esgoto na zona exterior do festival. Assim que a organização teve conhecimento da situação alertou as entidades responsáveis para que se corrigisse o sucedido", pode ler-se.



Os responsáveis pelo certame informam ainda ter contratado uma empresa que está a fazer a aspiração e a limpeza dos terrenos.