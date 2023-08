Nos últimos 11 dias, quatro praias algarvias estiveram interditadas a banhos devido à deteção de bactérias na água. As análises realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente revelaram, nos diferentes casos, a presença de coliformes fecais, com a causa mais provável de a sua origem estar relacionada com contaminação por esgoto, águas residuais ou descargas de embarcações.









