Poluição mata 9 milhões de pessoas todos os anos e o número está a aumentar

A poluição é responsável por 9 milhões de mortes prematuras anualmente, diz o estudo da The Lancet Planetary Health, publicado esta terça-feira. O número de vítimas da contaminação ambiental aumentou 66% desde 2000. Só desde 2015 verificou-se um crescimento de 7%.O estudo da revista online chegou à conclusão que a poluição é culpada por uma em cada seis mortes no planeta. O número é tão expressivo e mortal quanto o tabagismo e o fumo passivo combinados.A Lancet Planetary Health afirma que houve uma redução na poluição proveniente da pobreza extrema, contudo o número foi compensado pela poluição do ar ambiental e dos químicos tóxicos (chumbo). A fonte alerta que, apesar dos esforços das agências das Nações Unidas, os países em desenvolvimento são os que mais contribuem para a poluição mundial. 90% das mortes ocorrem nestes locais.Richard Fuller, co-autor do estudo e chefe da organização sem fins lucrativo Pure Earth, manifestou a sua preocupação à Reuters. “Estamos sentados no caldeirão e a queimar lentamente”, diz Fulle. Refere ainda que, contrariamente às mudanças climáticas, malária ou o VIH, “não nos focamos muito” nesta problemática específica.Os investigadores pedem que seja feita uma “transição rápida e em larga escala de todos os combustíveis fósseis para energia limpa e renovável” uma vez que “é uma estratégia eficaz para prevenir a poluição e, ao mesmo tempo, desacelerar as mudanças climáticas e, assim, alcançar um duplo benefício para a saúde planetária.”