População da Chamusca em alerta com touro à solta

A população da Chamusca foi alertada, pela Proteção Civil e pela Guarda Nacional Republicana (GNR), para a existência de um touro bravo à solta no concelho. João Neves, de 69 anos, não acredita que o animal chegue à vila: “Sei que anda fugido para o mato. A minha segurança não está posta em causa, a não ser que venha até à vila.”





O touro, de ganadaria, fugiu depois de furar a vedação na propriedade dos herdeiros de Rosa Rodrigues, no Carregal, perto de Ulme. A GNR do Comando Territorial de Santarém localizou o animal numa zona rural, longe da população. O perigo só existirá caso o touro chegue até à vila. O alerta à população foi feito no início da semana através das redes sociais do município.