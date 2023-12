A população estrangeira residente em Portugal duplicou nos últimos dez anos, sendo que um em cada três imigrantes é originário do Brasil e metade nasceu em países de língua portuguesa, divulgou a Pordata, base de dados sobre a população.









No ano passado viviam quase 800 mil estrangeiros em Portugal, dos quais 234 mil brasileiros e cerca de 160 mil provenientes de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste. Este ano a população estrangeira voltou a crescer e em setembro fixava-se nos 980 mil, segundo dados provisórios do extinto SEF. Estes dados referem que são mais de 57 mil os cidadãos fugidos da guerra na Ucrânia, o que representa cinco ucranianos por cada mil habitantes.

Entre os cidadãos estrangeiros, a maior parte tem idades entre 15 e 54 anos, num total de 71,8%. Representam, assim, cerca de 700 mil efetivos, o que significa 14% da força de trabalho. Em 2021, o salário médio em Portugal era de 1361 euros, contudo, cada trabalhador estrangeiro ganhava, em média, menos 94 euros mensais, revela a Pordata quando hoje é assinalado o Dia Internacional dos Migrantes.

População estrangeira residente em Portugal duplica em dez anos

Ao nível local, foi no Algarve que se encontraram os três concelhos com maior presença de estrangeiros: 41% da população de Vila do Bispo é imigrante, em Albufeira são 37% e em Lagos 35%. No ano passado chegaram a Portugal 118 mil imigrantes, o valor mais alto desde que há registo, e saíram 31 mil emigrantes. O crescimento da imigração permite ao País ter ganhos populacionais. Entre 2015 e 2022, a população nacional aumentou 63 mil pessoas. Nestes sete anos, a população estrangeira subiu 400 mil pessoas, por outro lado houve uma redução de 338 mil portugueses a viver no território nacional. O perfil do imigrante revela que é homem, tem entre 15 e 44 anos, e 70% vieram de um país fora da União Europeia.





Milhares recorrem ao ‘portal CPLP’





Cerca de 180 mil imigrantes de países de língua portuguesa, a maioria brasileiros, pediram pelo ‘portal CPLP’ uma autorização de residência. Até o início de setembro tinham sido emitidos documentos para mais de 140 mil, segundo o SEF, entretanto extinto.



Mais de 720 mil fazem descontos





O Ministério do Trabalho divulgou que nos primeiros oito meses do ano a Segurança Social teve um “número recorde” de trabalhadores ativos a efetuar descontos: mais de cinco milhões de pessoas. Destes, mais de 720 mil são estrangeiros.