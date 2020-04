“Por favor, fiquem em casa”: o apelo de uma enfermeira do Hospital Curry Cabral

Chama-se Patrícia e lançou um apelo aos portugueses para travar a progressão do novo coronavírus. Enfermeira do Hospital Curry Cabral - unidade de saúde de referência no combate à Covid-19 -, Patrícia participou num vídeo da Câmara Municipal de Lisboa, em que faz um apelo para a população ficar em casa."Olá! O meu nome é Patrícia", começa por afirmar a profissional de saúde que está na linha da frente no combate à pandemia que já provocou mais de 300 mortos em Portugal."Em tempos de incerteza. Uma coisa lhes podemos garantir. É que vamos fazer tudo para prestar os melhores cuidados de saúde, a quem mais precisa de nós", afirmou.Traçado o quadro de dificuldades, perante uma doença altamente contagiosa, e garantido o empenho de todos os profissionais de saúde, a enfermeira lança então um pedido aos portugueses: "Precisamos de si. Por favor, fique em casa."Concluído o apelo, Patrícia veste então o equipamento de proteção pessoal para iniciar um dia de trabalho a cuidar de doentes com Covid-19. Coloca máscara, óculos protetores, viseira, bata, touca e dois pares de luvas.O recurso a material altamente protetor denuncia que o tratamento de doentes infetados pelo novo coronavírus representa um risco elevado. Os números falam por si. Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde apontam para mais de mil os profissionais de saúde infetados pelo novo cornavírus. São cerca de 10% do total dos casos verificados no nosso país.