Um ano e cinco meses depois do início da pandemia, Portugal atinge 1 milhão de infetados. Até às 23h59 de quinta-feira havia 998 547 casos confirmados, pelo que durante esta sexta-feira deverá ter sido atingida a marca do milhão de casos. Recorde-se que foi em 12 de janeiro que o País atingiu os 500 mil casos acumulados de Covid-19. Portugal entra para um grupo restrito: apenas 32 países ultrapassaram até agora esta barreira. Na Europa, Portugal é o 14º no número absoluto de casos de Covid-19.





Incidência da Covid-19 por 100 mil habitantes

No relatório de Monitorização das Linhas Vermelhas, divulgado esta sexta-feira, é referido que a atividade epidémica de Sars-CoV-2 regista elevada intensidade, com tendência decrescente a nível nacional. A taxa de incidência de casos a nível nacional é de 317 por 100 mil habitantes, mas no Algarve é mais do dobro – 719. A faixa etária dos 20-29 anos é a que tem uma incidência mais elevada: 711. O grupo etário com 65 ou mais anos apresenta uma taxa de 126 casos por 100 mil habitantes. “A variação deste indicador apresenta uma tendência estável a decrescente”, refere o relatório do Instituto Ricardo Jorge. O índice de transmissibilidade (Rt) apresenta valores inferiores a 1, indicando uma tendência decrescente a nível nacional (0,95) e na maioria das regiões do continente. A mortalidade (18,6 óbitos por 100 mil) tem tendência crescente. n E.N.



29 concelhos com mais de 480 casos/100 mil







Leia também Pandemia já provocou 4,33 milhões de mortes em todo o mundo Há 29 concelhos com uma incidência superior a 480 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, revela o relatório epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde.

proença-a-nova com incidÊncia de 1947



Os quatro concelhos que têm incidência superiora 960 casos por 100 mil nos últimos 14 dias são Sousel (970), Portimão (986), Vila do Bispo (1321) e Proença-a-Nova (1947).





um óbito de homem na casa dos 20 anos



Na quinta-feira registaram-se 12 mortes por Covid-19, entre as quais a de um homem entre 20 e 29 anos. Pelo quarto dia seguido, houve uma diminuição no número de doentes internados.