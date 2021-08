Mais de 110 mil jovens entre os 12 e os 15 anos já estão inscritos para vacinação contra a Covid-19

Mais de 111 mil adolescentes entre os 12 e os 15 anos já estão inscritos para serem vacinadas contra a covid-19, o que representa mais um quarto do total (400 mil), indicou esta sexta-feira a 'task force'.

"Até às 10:30 de hoje, dia 13 de agosto, foram registados mais de 111 mil pedidos de auto agendamento de jovens com idades entre os 12 e os 15 anos propostos para os fins de semana de 21 e 22, e de 28 e 29 de agosto", refere a 'task force' que coordena o processo numa resposta enviada à agência Lusa.

As segundas doses serão administradas nos fins de semana de 11 e 12, e 18 e 19 de setembro, para que esta faixa etária possa concluir o processo de vacinação antes do início do ano letivo.

A Direção-Geral da Saúde recomendou na terça-feira a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que têm doenças de risco.

Numa entrevista à SIC, na passada quinta-feira, o vice-Almirante Gouveia e Melo, responsável pela ´task force´, reafirmou a importância da vacinação dos mais jovens, e explicou que as crianças não se podem vacinar fora da sua área de residência, a propósito de este ser um período de férias em que muitas famílias estão fora dos seus locais habituais de residência.

Lembrou ainda que os adolescentes devem sempre ser acompanhadas por um responsável (os pais ou representante legal) quando se dirigirem a um centro de vacinação.

O autoagendamento para os jovens desta faixa etária está disponível até sábado no portal www.covid19.min-saude.pt.

O relatório mais recente de vacinação contra a covid-19 da DGS contabiliza 7.330.505 residentes em Portugal (71%) com pelo menos uma dose de vacina administrada e 6.403.987 pessoas (62%) com a vacinação completa.