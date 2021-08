Jovens entre os 12 e 15 anos já têm data para fazer o autoagendamento da vacina Covid

A 'Task Force' para a vacinação contra a Covid-19 já tem 'reservados' os dias em que o autoagendamento para receber a vacina será exclusivo para jovens entro os 12 e 15 anos: entre 12 e 14 de agosto só as pessoas nesta faixa etária poderão fazer oInforma a força dirigida pelo vice-almirante Gouveia e Melo que os dias para vacinar os jovens entre os 12 e 15 anos será nos fins de semana de 21 e 22 de agosto e 28 e 19 de agosto.Ainda, segundo comunicado, quem receber a 1.ª dose em 21 e 22 de agosto, será inoculado com a segunda dose no fim de semana de 11 e 12 de setembro.Já quem receber a primeira dose a 28 ou 29 de agosto, será inoculado com a segunda dose no fim de semana de 18 e 19 de setembro.A 'Task Force' explica ainda que, durante o período de 12 a 14 de agosto, o autoagendamento para outras faixas etárias será temporariamente suspenso.